Сужена листа страних филмова за номинацију за Оскара

Академија је објавила скраћени списак филмова за номинацију на коме су остварења из Чилеа, Њемачке, Израела и Либана.

У конкуренцији су на почетку за могућу номинацију била 92 филма.

Обично се номинује пет филмова за Оскара за страни филм, а они ће бити објављени 23. јануара. Церемонија додјеле Оскара ове године биће одржана 4. марта у Лос Анђелесу.

Страни филмови у предселекцији за номинацију су чилеански "A Fantastic Woman", Њемачки "In the Fade", мађарски "On Body and Soul", израелски "Foxtrot", либански "The Insul", руски "Loveless", сенегалски "Felicite", јужноафрички "The Wound" и шведски "The Square".

Извор: Бета