Изабрана најиритантнија ријеч године у САД

За њу је гласала трећина испитаних који су могли да бирају између пет опција.

Новопридошла фраза "лажне вијести" (fake news) је са 23 одсто гласова замало изборила друго мјесто испред "без увреде, али" (no offense, but) са 20 одсто подршке.

Десет одсто анкетираних се изјаснило за "буквално" (literally) као и "знаш на шта мислим" (you know what I mean).

Анкета је урађена на узорку од 1.704 одраслих Американаца.

Извор: БЕТА