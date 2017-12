Суботић опет у хуманитарној акцији у Етиопији (ФОТО/ВИДЕО)

Српски фудбалер искористио је паузу у Бундеслиги да посјети Етиопију гдје је прије неколико мјесеци покренуо пројекат изградње бунара са водом за пиће у сиромашним подручјима.

На 42 степена Целзијуса, Суботић са сарадницима из своје хуманитарне фондације обилази прашњаве путеве Тиграј региона, у сјеверном дијелу једне од најсиромашнијих држава свијета.

"Не постоји друга алтернатива за мене. Горе је лежати поред базена. Ово је права ствар", рекао је 29-годишњи дефанзивац Борусије Дортмунд.

Суботић је већ пети пут у Етиопији.

