Соколац: Митрополит Хризостом освештао крст висок 12 метара (ФОТО)

Митрополит дабробосански Хризостом освештао је новосаграђени крст, висок 12 метара, у будућем викенд-насељу у Видрићима код Сокоца, у близини магистралног пута Сарајево-Зворник.

Један од организатора пројекта изградње туристичког викенд-насеља у Видрићима Милан Јоловић Легенда, рекао је раније за Срну да су рубови крста украшени златом, а цјелокупан крст је затворен лимом од пет милиметара.