Аргентина- Велика експлозија у фабрици корнфлекса (ВИДЕО)

Ватрогасци покушавају да ставе под контролу ватру, а на мјесту несреће су бројне екипе Хитне помоћи и хеликоптери који превозе повријеђене ка болницама.

Власник фабрике у којој се догодила експлозија је кинеска прехрамбена државна компанија КОФКО.

Како наводи Ројтерс, експлозија је већ утицала на транспортне активности једног од највећих прехрамбених снадбјевача на свијету.

Узрок експлозије за сада није познат, али би могао да има велики утицај на ток извоза хране из Аргентине јер су синдикати, који представљају инспекторе за житарице и раднике, најавили су да ће данас ступити у штрајк захтијевајући боље безбједносне услове.

Полиција и други званичници нису пружили детаљније информације.

#BREAKING VIDEO: Video of heavy smoke rising from explosion at cereal plant in Santa Fe, Argentina. At least 1 dead and over a dozen injured pic.twitter.com/92nNn6ldY0