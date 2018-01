На Флориди је толико хладно да игуане падају са дрвећа (ВИДЕО)

Национални метеоролошки институт у Мајамију саопштио је да је у дијеловима Јужне Флориде температура јутрос била пет степени Целзијуса што је довољно хладно да паралише зелене игуане.

Ова хладнокрвна створења која настањују тропске области Кариба, Централне и Јужне Америке, почињу да се, смрзавају кад температура падне истод десет степени, каже Кристен Сомерс из Комисије за очување риба и дивљих животиња на Флориди.

"То је превише хладно да би се кретале", додаје Сомерс.

Нису само рептили погођени овонедјељним таласом хладноће, морске корњаче такође се коче од за њих неуобичајено ниских температура, наводи АП.

Биолози Комисије за заштиту животиња су у неколико случајева спасили корњаче које су плутале по води или близу обале, али спасилачке акције за игуане нису планиране.

The iguanas have a good chance of thawing out if you move them in the sun. Just be careful @CBS12 pic.twitter.com/Qn2w6NFedD