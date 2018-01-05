Источно Сарајево -Дочек Православне нове године на отвореном

Општина Источно Ново Сарајево у оквиру манифестације "Зима у Источном Новом Сарајеву" у суботу, 13. јануара, организоваће дочек Православне нове године.



На отвореној сцени у Спасовданској улици новогодишњи програм почеће у 21.00 час, а од 22.00 часа посјетиоце ће забављати новосадска група "Гарави сокак", најављено је из кабинета начелника општине Источно Ново Сарајево.



За посјетиоце ће традиционално бити послужено бесплатно кувано вино, а биће уприличен и ватромет.