05/01/2018 | 12:04 | Аутор: РТРС | Коментара: 0
Источно Сарајево -Дочек Православне нове године на отвореном
Општина Источно Ново Сарајево у оквиру манифестације "Зима у Источном Новом Сарајеву" у суботу, 13. јануара, организоваће дочек Православне нове године.
На отвореној сцени у Спасовданској улици новогодишњи програм почеће у 21.00 час, а од 22.00 часа посјетиоце ће забављати новосадска група "Гарави сокак", најављено је из кабинета начелника општине Источно Ново Сарајево.
За посјетиоце ће традиционално бити послужено бесплатно кувано вино, а биће уприличен и ватромет.