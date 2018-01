Политизована додјела Златног глобуса

Ријеч је о првој важнијој додјели награда након скандала који су шокирали јавност. Никол Кидман је међу првима добила награду за улогу у којој је глумила жену жртву насиља у породици. Посветила ју је свим глумицама, мајкама и кћеркама нагласивши да је потребно јачати моћ жена.

Један од најснажнијих говора вечери одржала је Опра Винфри која је подржала слободу медија и жене које проговарају о истини. Рекла је да је почаствована што је добила почасну награду Сесил Де Мил и како је прва црна жена која има ту част, нагласивши да је рећи истину најмоћнији алат којим се људи требају служити.

- Превише дуго жене нису биле спремне да говоре истину због моћи које поједини људи посједују. Међутим, њихово вријеме је истекло. Запамтите, њихово вријеме је истекло - нагласила је Опра.

Тему вечери покренула је својим говором глумица Лора Дерн, добитница награде за најбољу супарничку улогу у серији "Велике мале лажи", која је указала на чињеницу да су многе жене мислиле да је најбоље да ћуте.

- То је била култура ћутања и подразумијевало се да је то сасвим нормално. Требамо учити нашу дјецу да је причање без страха заправо нова одмазда наше нове културе - рекла је Лора Дерн.

Говор је одржала и Барбара Стрејсенд, истичући да је она једина жена која је награђена за најбољу редитељку и то давне 1984. године.

- Људи, вријеме је истекло. Треба нам више жена директорица, али и номинованих за најбоље редитељке - рекла је Стрејсенд.

Елизабет Мос проглашена је за најбољу глумицу у ТВ драми "Прича о слушкињама", а награду је посветила ауторки књиге по којој је снимљена серија - Маргарет Атвуд.

- Више не живимо у међупростору. Ми смо сви једна прича, прича у штампи, заправо, ми сами пишемо своју причу - рекла је публици читајући цитат из те књиге.

Највише награда за серију "Велике мале лажи"

Награду за најбољу глумицу добила је Саоирс Ронан за улогу у филму "Lady Bird". Никол Кидман је за улогу у серији "Велике мале лажи" освојила Златни глобус за најбољу глумицу у серији, док је Рејчел Броснан за улогу у "Тhe Маrvelous Mrs. Maisel" освојила награду за најбољу глумицу у ТВ серији.

Ијан Еван Мекгрегор освојио је Златни глобус за најбољег глумца у мини серији, Азиз Ансари је за улогу у "Master of None" проглашен за најбољег ТВ глумца у категорији мјузикла или комедије.

Елизабет Мос је за улогу у филму "The Handmaid’s Tale" добила награду за најбољу глумицу у драмској ТВ серији, док је Стерлинг К. Браун за улогу у "This Is Us" добио награду за најбољег глумца у драмској ТВ серији.

"The Handmaid’s Tale" је проглашена за најбољу ТВ серију, "The Marvelous Mrs. Maisel" најбољом ТВ серијом у категорији комедије, а најбољи филм је "Ledy Bird".

"Тhree Billboards Outside Ebbing, Missouri" освојио је награду за најбољи сценариo, а Златни глобус за најбољег редитеља отишао је у руке Гиљерма дел Тора за остварење "The Shape of Wаter". Серија "Велике мале лажи" добила је Златни глобус за најбољу серију или ТВ филм.

"Тhree Billboards Outside Ebbing, Missouri" освојио је награду за најбољи драмски филм. Френсис Мекдермонт проглашена је најбољу драмску глумицу, а Гери Олдман за најбољег драмског глумца.

Сем Роквел је најбољи споредни глумац у филму, Алисон Џени је најбоља споредна глумица у драмском филму, док је Лора Дерн за улогу у серији "Велике мале лажи" награђена Златним глобусом за најбољу споредну глумицу у серији, краткој серији или ТВ филму.

