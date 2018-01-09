09/01/2018 | 07:41 ⇒ 13:38 | Аутор: РТРС | Коментара: 0
Прославимо заједно Дан Републике!
Република Српска данас слави 26. рођендан! Прославимо заједно Дан Републике!
Да бисмо пренијели атмосферу широм Српске, позивамо вас да на наш портал шаљете фотографије застава Републике Српске из свог мјеста!
Ваше фотографије објављујемо током дана на нашем порталу и друштвеним мрежама.
Фотографије, са потписом аутора, можете слати на мејл web@rtrs.tv, вајбер број 065/149-000 или у инбокс фејсбук странице РТРС-а.
Подсјећамо, РТРС ће из минута у минут пратити сваки сегмент обиљежавања 26. рођендана Републике Српске. Почели смо специјалним издањем Јутарњег програма, наставили преносом литургије, а кроз наш цјелодневни Отворени програм пратићете и свечани дефиле, академију, као и пријем у Влади Српске.
Будите уз РТРС, прославимо заједно Дан Републике!
Прњавор: Дан Републике (фото: Динко Хуремовић)
Дан Републике- Србац (Фото: Дејан Јовичић)
Дан Републике-Козинци, Градишка (Роланд Гламочић)
Дан Републике - Рогатица (фото:Милош Новаковић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике - Кожухе, Добој (фото: Душко Павлић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске Добој (Фото:Радмила)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Бања Лука (Фото: Бојан Веселиновић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Трн (Фото: Живорад)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике (Фото: Милка Шљивић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике (Фото: Бојан Веселиновић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото:Дубравко Антонић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото: Гордана)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике, Бањалука (Фото: Радован Корићанац)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Обиљежавање 9. јануара (Фото:Данијел дујаковић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Укрина, обиљежавање Дана Републике Српске (Фото: Дерајић Зоран)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Бијељина - 9. јануар (Фото:Недељко Дивчић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Обиљежавање 9. јануара, Дана Републике Српске
Фото: РТРС
Фото: РТРС
9. јануар, Дан Републике Српске, Источна Илиџа (Фото: Сања Шкрба)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске , Дуго Поље, Модрича (Фото:Владан)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Обиљежавање Дана Републике Српске, Чајниче (Фото:Дамјан)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Обиљежавање Дана Републике Српске,Станари (Фото:Драган)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Обиљежавање Дана Републике Српске, Ребровац (Фото:Саша Бајић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Обиљежавање Дана Републике Српске (Фото:Никола Чучак)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Обиљежавање Дана Републике Српске (Фото: Драган Раковић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
9. јануар, Дан Републике Српске
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Обиљежавања Дана Републике Српске, Билећа(Фото:Нада Дунђуревић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Обиљежавања Дана Републике Српске, Дервента (Фото: Срђан Ђекић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике (Фото: Адријана Рикић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике-Бањалука (Фото: Дејан Поповић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Приједор (Фото:Никола)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике-Челинац (Фото: Горан Тодоровић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Брод (Фото:Миладинка Лукић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан републике Српске (Фото:Пољавнице, Н.град)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске , Осјечани, Добој (Фото:Миодраг)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Бијељина (Фото:Недељко Дивчић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Теслић (Фото:Далибор Ћускић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Теслић (Фото:Стојан Ћускић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Брод (Фото:Слободан Лукић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Обиљежавања Дана Републике Српске у Аризони (Фото:Ратко Јокић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Заставе Републике Српске и Србије у Бањалуци (Фото: Борислав Здриња / ZIPAPHOTO)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Заставе Републике Српске и Србије у Бањалуци (Фото: Борислав Здриња / ZIPAPHOTO)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Заставе Републике Српске и Србије у Бањалуци (Фото: Борислав Здриња / ZIPAPHOTO)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Заставе Републике Српске и Србије у Бањалуци (Фото: Борислав Здриња / ZIPAPHOTO)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Заставе Републике Српске и Србије у Бањалуци (Фото: Борислав Здриња / ZIPAPHOTO)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Заставе Републике Српске и Србије у Бањалуци (Фото: Борислав Здриња / ZIPAPHOTO)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото:Саша Бајић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Србац (Фото:Арежина)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Величани, Требиње (Фото:Неђо Ћук)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Брчко (Фото:Перо)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске , Доњи Подграци (Фото:Марко)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Источно Сарајево (Фото:Марко)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Чесма (Фото:Момчило Топић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Мотике (Фото:Драгица Елез)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Шарговац (Фото: Иванковић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Брод (Фото:Маја Лукић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Кнежица
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Горња Радња,Теслић (Фото:Милен Марковић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Пале (Фото:Божана Станишић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Повелић, Србац (Фото:Зора и Зоран Цвијић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике (Фото: Милан Плавшић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Озрен
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото:Славојка Ђукић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Кадињани (Фото:Нада Микић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Кадињани (Фото:Нада Микић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске,Кремна Прњавор (Фото:Љиљана Пеулић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Власеница (Фото:Небојша Живковић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Бања Лука (Фото:Драгана Пртија)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото:Обрад Стојаковић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото:Милица Цађо)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Жарковина Теслић (Фото: Младен Шкребић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Власеница (Фото:Љиљана Савиновић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Власеница (Фото:Љиљана Савиновић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске,Брчко(Фото:Радослав Квргић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото: Данијел Малинић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Бања Лука (Фото: Дејан и Бојана Будиша)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Бања Лука (Фото:Вук Симић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, ЗХбориште, Брод (Фото:Стефан Бердак)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Зворник (Фото: Марко Михајловић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото:Бране Кавић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото: Александра Добријевић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, насеље Чесма, Бањалука (Фото: Бојана Петровић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, насеље Чесма, Бањалука (Фото: Бојана Петровић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, ул. Николе Пашића 11, Бања Лука (Фото: Борис Врховац)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото: Борка Јањић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, ул. Бранка Ћопића Бања Лука (Фото: Бранко Думановски)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Соколац (Фото: Александар Јакшић, Александра, Горана и Јана)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Добој (Фото: Ђорђе Цвијановић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото: Драган Чигоја)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото: Гојко Ковачевић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Мркоњић Град (Фото: Јован Марчета)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Власеница (Фото: Марија Краљевић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Власеница (Фото: Марија Краљевић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, ЗЕВ Бранка Ћопича, Бања Лука (Фото: Небојша Костић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото: Никола Малешевић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, село Нишевићи (Фото: Станислав Јовичић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, село Нишевићи (Фото: Станислав Јовичић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Братунац (Фото: Јована Јовановић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото: Сања Крстић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Доњи Жабар (Фото: Слободан Стевановић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото: Стефан Стефановић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, ул. Степе Степановића 181 Бања Лука (Фото: Тришић Драган)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото: Велимир Гавриловић из Канаде)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото: Вучановић Драгана)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Бања Лука (Фото: Зоран Плавшић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Старчевица (Фото:Ратко Милинковић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Србац (Фото:Дејан Томић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Бранешци (Фото:Божидар Куртиновић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Приједор (Фото:Наташа Гњатовић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске,Јежештица код Братунца (Фото:Петар)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Приједор (Фото:Миленко Пузигаћа)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Станари (Фото:Панчић Миле)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Бања Лука (Фото:Давор Дамјановић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Бања Лука (Фото:Берић Синиша)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Источно Сарајево (Фото:Зоран Матовић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото: Игор Нинковић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске,Шкугрић, Модрича (Фото:Поповић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Куљани, Бања Лука, (Фото:Александар Николић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Колари, Приједор (Фото:Бранко и Нена Колар)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото:Маринко)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Обиљежавање Дана Републике Српске, Приједор (Фото:Мирјана)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Мали Зејтинлик - обиљежавање Дана Републике Српске (Фото:Марко Јанковић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Обиљежавање Дана Републике Српске (Фото:Марко Јанковић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске,Ђиђево, Фоча (Фото:Владимир Паприца)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Војковићи
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Билећа (Фото:Нада Дундеровић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Бања Лука (Фото: Милан Бабић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото:Весна Бабић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото:Божо Марковић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Бања Лука (Фото:Јелена Поповић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Обиљежавање Дана Републике Српске, Бијељина (Фото:Немања Бошковић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Обиљежавање Дана Републике Српске, Невесиње (Фото:Миодраг Ковачевић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Приједор (Фото: Маринко Билбија)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Рибник (Фото:Дрена Ђукић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Бања Лука (Фото: Милан Шкрбић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото:Бојан Јерић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото: Александар Јокић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, насеље Сунце Бања Лука (Фото: Бобан Радић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото: Данијела Ромић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото: Данијела Тодић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото: Дарко Ратковић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото: Ђорђе Шибаревић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, ул. Кнеза Лазара, Добој (Фото: Бранислав Благојевић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото: Драган Тодоровић, Модрича)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Сарајевска улица, Бања Лука (Фото: Горан Арбутина)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото: Горан Мартић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото: Хелена Брканлић из Српца)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Јахорина (Фото: Слободан Дивљак)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Јежештица код Братунца (Фото: Петар Остојић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото: Љубица Врховац, Бањалука)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото: Миленко Летић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото: Миленко Летић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото: Мирослав Бјелан, Бањалука)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото: Мирослав Стеванић, Приједор)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото: Младен Ратковић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото: Сања Лазић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске, Соколац (Фото:Бранка Радоњић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото: Сања Лазић)
Фото: РТРС
Фото: РТРС
Дан Републике Српске (Фото: Стеван Дршун)
Фото: РТРС
Фото: РТРС