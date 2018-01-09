Да бисмо пренијели атмосферу широм Српске, позивамо вас да на наш портал шаљете фотографије застава Републике Српске из свог мјеста!

Ваше фотографије објављујемо током дана на нашем порталу и друштвеним мрежама.

Фотографије, са потписом аутора, можете слати на мејл web@rtrs.tv, вајбер број 065/149-000 или у инбокс фејсбук странице РТРС-а.

Подсјећамо, РТРС ће из минута у минут пратити сваки сегмент обиљежавања 26. рођендана Републике Српске. Почели смо специјалним издањем Јутарњег програма, наставили преносом литургије, а кроз наш цјелодневни Отворени програм пратићете и свечани дефиле, академију, као и пријем у Влади Српске.

Будите уз РТРС, прославимо заједно Дан Републике!