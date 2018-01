Ђоковић побједом над Тимом најавио повратак! (ФОТО)

Некадашњи најбољи тенисер свијета славио је послије 64 минута игре против Аустријанца – 6:1, 6:4.

Српски тенисер одиграо је фуриозан први сет у којем је допустио Тиму само један гем и послије само 20-так минута игре на семафору је било 1:0.

Љубитељи тениса имали су шта да виде од Ђоковића који је дјеловао веома расположено, а посебно радује добар сервис који је можда и најважнији у повратку на терен.

Три пута је направио брејк у првом сету, а имао је само три неизнуђене грешке у овом периоду меча.

Новак је показао да је повреда лакта која га је одвојила од терена шест мјесеци и због које је посљедњи меч одиграо још на Вимблдону прошле године, иза њега.

Током другог сета виђена је знатно већу борбу на терену, Тим је више пријетио и могао је до брејка на резултату 4:4. Ипак, Ђоковић је тада спасао неколико брејк-лопти, добио гем, а потом и направио брејк за побједу – 6:1, 6:4.

Српски тенисер вратио се на тријумфалан начин и игра против Тима може да само да радује љубитеље "бијелог спорта".

Аустралијан опен на програму је од 15. до 28. јануара.

HE'S BACK!@DjokerNole is in ominous form at the #KooyongClassic defeating World No. 5 Dominic Thiem in straight sets 6-1 6-4. pic.twitter.com/ilA6TdPC9H