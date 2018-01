Лемури спопали репортера (ВИДЕО)

Лемури су константно скакали по њему, а у пар наврата се чини да ни репортер више није знао шта да ради и како да се одбрани.

Чим би почео своју репортажу неки несташни лемур би га прекинуо, па је било готово немогуће снимити прилог.

Ипак, настао је овај занимљиви снимак који су многи упоредили са чувеном пјесмом "I like to move it, move it" из анимираног цртаног филма "Мадагаскар".

Извор: Б92