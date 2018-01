"Тајм" на насловну страну ставио Трампа како гори

Трамп је на насловници "Тајма" приказан како виче, док му је коса претворена у пламен, уз наслов "Година прва".

Подсјећамо, ова насловна страна изашла је у тренутку када је књига "Ватра и бијес: Унутар Трампове Бијеле куће" у којој је аутор Мајкл Волф изнио низ контроверзних ствари изазвала доста буре у јавности.

Иначе, ова насловна страна сматра се наставком ранијих "Тајмових" насловница на којима се види Трампово лице како се топи уз наслов "Meltdown" и "Total meltdown" (игра ријечи: мелтинг - топити), а у смислу "распад" и "тотални распад".

Њујоршки магазин "Тајм" један је од најугледнијих на свијету, а основан је 1923. године.

Time magazine’s continuing series of Trump covers, from “Meltdown” to “Total Meltdown” to this week’s “Year One.” pic.twitter.com/6zBJlohRj3