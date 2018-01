У олуји у Холандији, Њемачкој и Белгији шесторо погинулих (ВИДЕО)

Холандске власти су због снажног невремена обуставиле све летове са амстердамског аеродрома Схипол и прекинуле саобраћај на већини жељезничких праваца ка Амстердаму, јавља Би-Би-Си.

У земљи је оглашено озбиљно, "црвено" упозорење на опасност од тешке временске непогоде.

Брзина вјетра пење се и до 140 километара на сат, па се засада не може са сигурношћу рећи када ће авиони полетјети са аеродрома Схипол, једног од најпрометнијих у Европи.

Бројни Холанђани објавили су на Твитеру фотографије са срушеним стаблима и преврнутим камионима.

Полиција је затворила средиште Алмере, града од 200.000 становника источно од Амстердама, и преко друштвених мрежа упозорила људе да буду опрезни и остану у својим домовима.

На интернет страници Министарства саобраћаја наводи се да су снажни удари вјетра преврнули на путевима 17 камионa.

Усљед силине вјетра уништене су жељезничке пруге и електрични водови, преноси Би-Би-Си. На снимцима на друштвеним мрежама види се како снажан вјетар дословно носи људе улицама.

Једна жена погинула је у Белгији након што је дрво пало на њен аутомобил, јавили су локални медији, а власти су затвориле луку Гент због јаког ветра.

У Њемачкој су погинуле двије особе. Једна 59-годишњи мушкарац погинуо је када је на њега пало дрво у Емериху у близини границе са Холандијом, рекао је портпарол градске управе. Један 68-годишњи возач камиона погинуо је у несрећи изазваној олујом у мјесту Липштат, на западу Њемачке, саопштила је полиција.

У покрајини Сјеверна Рајна-Вестфалија повријеђена је 41 особа у несрећама повезаним са невременом.

Ураган Фредерике с налетима вјетра и до 160 км/ч је у већем дијелу Њемачке потпуно зауставио ваздушни и жељезнички саобраћај, а власти апелују на грађане да не напуштају станове без нужне потребе.

У неколико савезних покрајина у четвртак је отказана настава у основним и средњим школама.

У Рурској области, која се прва нашла на удару урагана који је стигао са сјеверозапада, јак вјетар је однио кровове с бројних зграда и рушио стабла.

У том дијелу Њемачке је око 100.000 становника остало без електричне енергије због оштећења на мрежи далековода.

У Дуизбургу је град сиренама за узбуну грађане упозорио на опасност од оркана.

Након што је у сусједној Холандији обустављен саобраћај на аеродрому у Амстердаму, око поднева је у потпуности или дјелимично обустављен саобраћај и на аеродромима Келн/Бон, Франкфурт и Минхен.

Очекује се да ће оркан у поподневним сатима стићи и до истока Њемачке.

The storm is currently very heavy in Holland. pic.twitter.com/sBflPcFYQu