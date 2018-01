Додијељене Греми награде

Амерички пјевач Бруно Марс освојио је три од четири главне награде на свечаности уручења Греми награда у Њујорку, освојивши категорију за најбољи албум године за "24KMagic", снимак године за главну нумеру на том албуму и пјесму године за "That's What I Like".