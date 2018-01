Хиљаде грађана Барселоне испред парламента због одложене сједнице (ВИДЕО)

Многи учесници протеста носе маске са ликом Пуџдемона и узвикују "Пуџдемон, наш предсједник", преноси Паис.

Како се наводи, полицијски кордони обезбјеђивали су парк испред парламента.

Каталонски парламент требало је данас да изабере новог предсједника те шпанске покрајине, али је сједница одложена.

The moment when pro-indy have broken the police line around Ciutadella park in Barcelona, accessing to the Catalan Parliament perimeter pic.twitter.com/RTfYJ15aj0