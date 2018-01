Славна оскаровка поднијела захтјев за заштиту свог имена

У захтјеву поднесеном 22. јануара тражи се заштита имена Мерил Стрип за "употребу у индустрији забаве", филмовима, одржавању јавних говора и аутограма.

У каријери дугој 40 година, у позоришту, на филму и телевизији, Мерил Стрип је награђена са три Оскара, три Емија и шест награда Златни глобус. Прошле недјеље је потукла сопствени рекорд пошто је 21. пут номинована за Оскара за улогу у филму "Новине" (The Post).

Није јасно због чега је 68-годишња глумица одлучила тек сада да заштити своје име, пита се Ројтерс и додаје да њен адвокат није био доступан за коментар.

Многе познате личности одлучују се да заштите своје име или неку познату реченицу ради заштите свог интелектуалног власништва како би спријечили друге људе да се неовлашћено њиме користе и зарађују продајом производа са њиховим именом.

Пејвачица Тејлор Свифт је Одјељењу за патенте, у посљедњих 10 година, поднијела 60 захтјева за заштиту права интелектуалног власништва, међу којима и за стихове пјесама "This Sick Beat" и "Nice to meet you. Where you been?", затим за коришћење у производњи одјеће, прибора за његу косе и биљежница.

Извор: Хина