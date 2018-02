ФЕСТ доноси 10 кандидата за Оскара

"Облик воде" (The Shape of Water) овогодишњи је рекордер са чак 13 номинација укључујући и најбољи филм, режију (Гиљермо дел Торо), сценарио, камеру, монтажу, сценографију, костим, музику, монтажу и микс звука, као и главну женску улогу (Сели Хокинс), споредну женску улогу (Октавија Спенсер) и споредну мушку улогу (Ричард Џенкинс).

Хокинс тумачи повучену, нијему чистачицу која ради у владиној лабораторији. Њени једини пријатељи су комшија (Џенкинс) и колегиница која јој помаже да комуницира са свијетом (Спенсер). Али њен живот ће се промијенити када се заљуби у чудовишног хуманоидног водоземца кога влада крије у лабораторији.

"Три билборда испред Ебинга у Мисурију" (Three Billboards outside Ebbing, Missouri) освојио је седам номинација - најбољи филм, сценарио (Мартин Макдона), монтажа, музика, главна женска улога (Френсис Макдорманд), споредна мушка улога (Вуди Харелсон и Сем Роквел).

Макдорманд, која је већ награђена Оскаром за филм "Фарго", тумачи огорчену мајку убијене тинејџерке која поставља три билборда у свом градићу, изазивајући локалну власт која још није ријешила злочин.

"Lady Bird" је једно од најпријатнијих изненађења овогодишњих Оскара, али и прошлогодишње филмске године. Овај филм о одрастању једне необичне тинејџерке је редитељски деби Грете Гервиг, чији рад је Академија препознала и номиновала је за најбољу режију, што је тек пети пут у историји, и први пут послије девет година да је једна жена номинована у овој категорији. "Lady Bird" је такође номинован за најбољи филм, сценарио, главну женску улогу (Сирша Ронан) и споредну женску улогу (Лори Меткалф).

"Фантомска нит" (Phantom Thread) такође је у трци за најбољи филм и најбољу режију (Пол Томас Андерсон), као и костим, музику, главну мушку улогу (Данијел Деј Луис) и споредну женску улогу (Лесли Манвил).

Данијел Деј Луис, тумачи чувеног модног креатора који је са својом сестром (Менвил) у центру моде гламурозног послијератног Лондона. Жене пролазе кроз живот овог заклетог нежење, све док у њега не уђе својеглава Алма која постаје његова једина опсесија.

Ово је прва улога славног Деј Луиса послије пет година, а уједно и његова посљедња, будући да је најавио да се повлачи из свијета глуме. А ако освоји још једну награду Академије, отићи ће у пензију у великом стилу - као једини глумац коме је пошло за руком да освоји чак четири Оскара.

"Ја, Тоња" (I, Tonya) је филм који говори о турбулентном животу и каријери контроверзне америчке клизачице Тоње Хардинг, номинован је за двије глумачке награде, као и за монтажу. Марго Роби номинована је за насловну улогу, а Тоњину мајку тумачи Алисон Џејни, номинована за најбољу споредну улогу.

"Скривена љубав" (Call Me By Your Name) Луке Гвадањина номинован је за најбољи филм, адаптирани сценарио, најбољу пјесму и главну мушку улогу (Тимоти Шаламе). Ова адаптација романа Андреа Асимана приказује романсу између седамнаестогодишњег младића Елија (Шаламе) који са родитељима живи у Италији током осамдесетих, и шармантног америчког студента који долази да проведе љето са њима на позив Елиовог оца.

У филму "Адвокат" (Roman J. Israel, Esq), Дензел Вашингтон, двоструки оскаровац, номинован је за насловну улогу Дена Гилроја.

У селекцији најбољих филмова ван енглеског говорног подручја нашли су се "Сквер" (The Square) шведског редитеља Рубена Естлунда, "Увреда" (Insult) либанског редитеља Зијада Дуерија и "Фантастична жена" (Una Mujer Fantastica) чилеанског редитеља Себастијана Лелиоа.

