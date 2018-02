Пол Сајмон најавио опроштајну турнеју

Сајмон (76) је објавио на друштвеним мрежама да ће његова предстојећа музичка турнеја бити посљедња, а као разлоге за повлачење навео је смрт његовог главног гитаристе и личне ствари.

Карте за опроштајну турнеју, у оквиру које ће Сајмон наступати у Канади, Сјеверној Америци и Европи, биће пуштене у продају 8. фебруара.

Турнеја ће почети у мају и завршиће се 15. јуна великим концертом у Лондону, гдје ће му се као специјални гости придружити Џејм Тејлор и Бони Рајт.

Сајмон се прославио хитовима "The Sound of Silence", "Mrs Robinson", "Bridge Over Troubled Water" i "Diamonds On the Soles of Her Shoes".

Извор: Агенције