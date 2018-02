Лијекови против болова "лијече" и сломљено срце?

Студија је показала да уз ове лијекове жене мање пате када су остављене, без обзира на то да ли је до раскида дошло због партнерове преваре или из неког другог разлога. Али, мушкарцима ови лијекови неће помоћи.

Током истраживања, волонтери су играли виртуелну игру добацивања, у којој би остали учесници у неком тренутку престали да им добацују лопту, или су писали о томе како су се осјећали када су доживјели да их нека блиска особа изда и повриједи.

Испоставило се да жене које узимају убупрофен мање погађају овакве ситуације.

Научници са Универзитета Калифорније вјерују да ови лијекови "отупљују" осјетљивост код жена, али такође и ремете потребу да потисну емоционални бол код мушкараца.

Ово истраживање, чији су резултати објављени у стручном журналу Policy Insights from the Behavioural and Brain Sciences сумира налазе неколико ранијих студија, укључујући и оне током којих је утврђено да су особе које узимају парацетамол мање узнемирене када им се покажу слике непријатног садржаја, као и да их мање погађа читање о патњама других људи, преноси Дејли мејл.

Др Кајл Ратнер, који је био шеф истраживачког тима, каже да су резултати овог истраживања "алармантни" јер људи узимају лијекове против болова без рецепта, не размишљајући о њиховим ефектима на психу.

Осим тога, психолози кажу да је бол који осјећамо након неког емотивног краха дио здравог одговора нашег тијела и ума који води опоравку.

