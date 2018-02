Џиновски сњежни пас у сусрет Кинеској новој години (ВИДЕО)

Новинска агенција Синхуа јавила је да је више од 100 вајара радило недјељу дана како би направило композицију од 60 хиљада кубних метара снега - пса са четири штенета. Висина скулптуре износи 20 метара, ширина 55,66 метара, а дужина 120 метара.

Нова година у Кини долази у поноћ 16. фебруара и за њу се спремају у свим провинцијама земље. На улицама су украси, углавном црвене и жуте боје, свуда се постављају слике паса у облику постера, скулптура, папирних лампи и цртежа, у продавницама су веома популарне играчке паса различитих величина, углавном израђене од црвене свиле.

To celebrate the Year of the Dog, Chinese artists have made a 20-meter-tall, 120-meter-long snow dog pic.twitter.com/EYt37Ktijd