Додијељене БАФТА награде

Награду БАФТА као најбољи редитељ добио је Гиљермо дел Торо за филм "Облик воде".

За најбољу глумицу проглашена је Френсис Мекдорманд за улогу у филму "Три билборда испред Ебинга у Мисурију", преноси АП.

Гери Олдман освојио је награду за најбољу мушку улогу у филму "Најмрачнији сат", у којем је играо Винстона Черчила.

Највише, чак 12 номинација имао је филм "Облик воде", фантастична драма Гиљерма дел Тора, који је недавно добио Златни глобус за режију.

По девет номинација имале су драма "Најмрачнији сат" Џоа Рајта и црна комедија "Три билборда испред Ебинга у Мисурију" Мартина Мекдоне, док су "Блејд Ранер 2049" Дениса Виљенуева и "Денкерк" Кристофера Нолана имали по осам.

Већина званица на церемонији додјеле награда БАФТА, дошла је у црној одјећи у знак подршке кампањама против сексуалног узнемиравања "Ја такође" (Me Too) и "Вријеме је" (Time`s Up).

Поједине холивудске звијезде биле су у пратњи активиста за људска права, преноси Би-Би-Си.

Многи су носили и значке кампање "Вријеме је", посвећеној жртвама сексуалног узнемиравања и експлоатације.

Додјели награда присуствовали су и принц Вилијем са супругом Кејт Мидлтон која је трудна.

Она је за ову прилику ипак обукла тамно зелену дугачку хаљину са црном ташном и ципелама, преноси Дејли Мејл.

Уочи свечаности, стручњаци су указивали да припадници краљевске породице носе црну одјећу само на сахранама, тако да би Кејт са црном одјећом прекршила краљевски протокол.

Извор: Танјуг