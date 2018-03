Брутална ликвидација угледног новинара и његове дјевојке уздрмала Словачку

Јан Кучиак (27), писао је за портал Aktuality.sk о преварама у које су често били уплетени пословни људи повезани с владајућом странком и другим политичарима. Заједно с дјевојком пронађен је мртав у недјељу у свом дому у насељу Велка Маца, 65 километара источно од Братиславе.

Кучиака је засад непозната особа убила испаливши му хитац у прса, док је његова дјевојка Мартина Кушнирова добила хитац у главу.

Пронађени су након што је полицију алармирала њихова родбина, забринута јер им се нису јављали седам дана.

Трагови на мјесту догађаја упућују да се дјевојка покушала сакрити од убице, за којег се тврди да је професионалац, а за било какве информације о њему расписана је награда од милион евра.

Издавач портала Аxел Спрингер осудио је “окрутно убиство“ свог новинара, а словачки челници обећали су да ће одговорне привести правди.

“На основи доступних информација чини се највјероватније да је мотив повезан с истраживачким радом новинара“, рекао је главни директор словачке полиције Тибор Гашпар у изјави за новинаре.

Кучиакова посљедња прича објављена 9. фебруара бавила се сумњивим трансакцијама компанија повезаних с пословним човјеком Марианом Кочнером, а односиле су се на луксузни стамбени комплекс у Братислави који се прошле године нашао у средишту политичког скандала. Кочнер у понедјељак није био доступан за коментар.

Спор око тог стамбеног комплекса изазвао је 2017. протесте и позиве на оставку министра унутрашњих послова Роберта Калинака због сарадње с грађевинским предузетником Ладиславом Бастернаком, који је под истрагом због могуће пореске преваре. Обојица су негирали оптужбе.

“Шокирани смо и запрепаштени вијешћу да су Јан Кучиак и његова партнерка очито били жртве окрутног убиства“, саопштио је Рингиер Аxел Спрингер. Такође постоје “оправдане сумње“ да је убиство повезано с његовим “тренутним истраживањем“, рекао је, али без објашњења о чему је ријеч јер је истрага још у току.

Словачки челници осудили су убиство.

“Морамо пронаћи оне који су то учинили што је могуће прије и осигурати безбједност свих новинара, користећи сва средства с којима располажемо“, саопштио је предсједник Андреј Киска.

Премијер Роберт Фицо сазвао је ванредни састанак с министром унутрашњих послова Калинаком, главним државним адвокатом, главним директором полиције и директором обавјештајне службе.

“Ако се докаже да је убиство истраживачког новинара повезано с његовим послом, то би био незапамћен напад на слободу говора и демократије у Словачкој“, саопштио је Фицо.

VIDEO: Mourners gather in honour of slain 27-year-old Slovak journalist Jan Kuciak, who investigated high-ranking officials, tycoons and the mafia pic.twitter.com/t6FmRqwBWI