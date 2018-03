Умро британски редитељ Луис Гилберт, аутор три филма о Бонду

Гилберт је режирао "Само двапут се живи" из 1967, "Шпијун који ме је волио" из 1977. и "Операција свемир" из 1979. године.

"Са великом тугом сазнали смо о смрти нашег драгог пријатеља Луиса Гилберта", написали су у синоћ објављеном саопштењу продуценти серијала о Бонду, Мајкл Вилсон и Барбара Броколи.

Они су написали да је он дао огроман допринос британској филмској индустрији и филмовима о Бонду, и да су његови филмови сматрани класицима тог серијала.

Гилберт је рођен у Лондону 1920. гдине а почео је каријеру 1945. године с филмом "Десетогодишњи план", документарацем о становању послије рата.

Режирао је око тридесет филмова, поред три филмова о Бонду, он је режирао филм "Алфи" из 1966. године који је донио славу британском глумцу Мајклу Кејну и који је имао четири номинације за Оскара.

Његов посљедњи дугометражни филм "Before you go" изашао је 2002. године.

