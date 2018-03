НАСА на мукама због астероида који би могао да "уништи" Земљу

Упозорење долази од Америчког националног тима за планетарну безбједност, а односи се на астериод Бену, који би 2135. године могао да се судари са Земљом.

С обзиром на Бенуову величину - 500 метара у ширини, неће бити могуће преусмјерити астероид који је довољно велики да уништи цијели град, кажу научници.

Бену је такође тежак 79 милијарди килограма, што је 1.664 пута теже од Титаника.

НАСА већ ради на летјелици HAMMER (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response vehicle), дизајнираној тако да путем нуклеарних бомби разнесе астериод.

Ипак, Хамер је висок само 9 метара и тежи само 8,8 тона, што значи да ће, према процјени стручњака, бити потребно око 50 година за одбијање астериода, односно да само једна летјелица неће бити довољна.

Ова опција иначе је мање пожељна од скретања путање тијела, с обзиром на то да није могуће контролисати радиоактиву кишу дијелова астериода који би могли да се сруче на Земљу.

"Посљедице би могле да буду ужасне", рекла је Кирстен Хаули, физичар из Националне лабораторије Министарства енергетике САД у Ливермору и члан тима за планетарну безбједност.

"Циљ ове студије је скраћивање временског одговора када примијетимо опасност, тако да би требало на располагању да имамо више опција за преусмјеравање астериода. Ултимативни циљ је заштита живота на Земљи", додала је Хаули.

