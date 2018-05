ИЗ МИНУТА У МИНУТ: Срушио се хеликоптер код Братунца (ФОТО)

15.21 - Електродистрибуција потврдила је нашем репортеру да је хеликоптер закачио и оштетио преносну мрежу. Снадбијевање електричном енергијом у том рејону је прекинуто.

15.00 - На мјесту догађаја су ватрогасци, полиција и хитна помоћ. Ријеч је о неприступачном терену.

Новинар РТРС-а са лица мјеста јавља да се хеликоптер срушио у мјесној заједници Коњевић поље, општина Братунца.

За сада нема информација о броју лица која су се налазила у хеликоптеру, нити о чијој летјелици је ријеч.

За РТРС је потврђено да није у питању хеликоптер МУП-а Српске, нити Хеликоптерског сервиса Републике Српске, као ни Оружаних снага БиХ и Еуфора, чије су све летјелице у бази.

EUFOR is saddened to hear of the accident involving a helicopter. We can confirm that all EUFOR aircraft are safe and accounted for. The nearest EUFOR LOT is currently supporting the local

authorities as they take the necessary actions following this tragic event.