Змијањски вез у Москви

У једном од највећих музеја у Руској Федерацији, у комплексу Коломенскоје у Москви, Музеј Републике Српске представио је изложбу "Змијањски вез - свјетско нематеријално насљеђе".

Гостовање изложбе у Москви представља најважнији пројекат промоције и заштите Змијањског веза као првог нематеријалног културног добра из Републике Српске уписаног на Унескову листу.

Изложби, коју је отворио шеф Представништва Републике Српске у Русији Душко Перовић, присуствовали су бројни амбасадори и званице, као и велики број заинтересовних грађана.

Изложба ће бити отворена до почетка августа.