09/06/2018 | 08:37 ⇒ 09:47 | Аутор: РТРС
Змијањски вез у Москви
У једном од највећих музеја у Руској Федерацији, у комплексу Коломенскоје у Москви, Музеј Републике Српске представио је изложбу "Змијањски вез - свјетско нематеријално насљеђе".
Гостовање изложбе у Москви представља најважнији пројекат промоције и заштите Змијањског веза као првог нематеријалног културног добра из Републике Српске уписаног на Унескову листу.
Изложби, коју је отворио шеф Представништва Републике Српске у Русији Душко Перовић, присуствовали су бројни амбасадори и званице, као и велики број заинтересовних грађана.
Изложба ће бити отворена до почетка августа.