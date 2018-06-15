Сутра на Јахорини десети Сусрет добровољних давалаца крви

У складу са глобалном кампањом Свјетске здравствене организације "Будите ту за неког другог, дајте крв, продужите живот", а поводом Свјетског дана добровољних давалаца крви, Црвени крст Републике Српске организује десети Сусрет добровољних давалаца крви.

Сусрет ће бити одржан на простору Рајске долине.

Из Црвеног крста је саопштено да очекују више од 600 добровољних давалаца крви.