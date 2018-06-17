Милисав Савић бесједом отвара 47. Бранково коло

Највећу пјесничку манифестацију у Србији и окружењу - Бранково коло, својом бесједом о Бранку Радичевићу, отвориће угледни српски писац Милисав Савић, којем ће за укупно књижевно дјело, бити уручена Статуета Бранка Радичевића, рад вајара Јована Солдатовића.

У протеклим деценијама, Бранково коло су отварали најпознатију пјесници и писци Стеван Раичковић, Бошко Петровић, Миодраг Павловић, Десанка Максимовић, Добриша Цесарић, Мирослав Антић, Тоне Павчек, Матија Бећковић, Хусеин Тахмишчић, Павле Поповић, Блаже Конески, Дејан Медаковић, Драгутин Тадијановић, Милорад Павић, Лјубомир Симовић, Светлана Велмар Јанковић, Танасије Младеновић, Слободан Селенић, Иван В. Лалић.

Ту су били и Борислав Пекић, Алек Вукадиновић, Рајко Петров Ного, Љубивоје Ршумовић, Душко Радовић, Душан Костић, Драгомир Брајковић, Перо Зубац, Раша Попов, Душко Трифуновић, Ранко Рисојевић, Слободан Ракитић, Драган Колунџија, Крстивоје Илић, Иван Гађански, Мирослав Максимовић, Миро Вуксановић, Милосав Тешић, Иван Негришорац, Владимир Јагличић, Милован Витезовић, Ђорђо Сладоје, Радомир Андрић и Стеван Тонтић.

Бранково коло су најчешће отварали пјесници, а неколицини прозних писаца сада ће се придружити и угледни романописац и приповједач Милисав Савић, чија проза носи и супстанцу пјесничког, односно лирског сензибилитета и темперамента, истичу организатори.

Бесједу о Бранковој поезији Милисав Савић прочитаће у Сремским Карловцима, у најстаријој српској гимназији, а његово књижевно вече "Тако говоре писци" биће приређено у Новом Саду.

Овогодишње 47. Бранково коло трајаће од 7. до 17. септембра и биће у знаку 135. годишњице преноса земних остатака Бранка (Алексија) Радичевића из Беча на Стражилово.