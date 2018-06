Русија и Уругвај у осмини финала СП

Уругвај је данас са 1:0 побиједио Саудијску Арабију голом Суареза, и на тај начин се са шест бодова придружио Русији на врху табеле групе А.

У првом мечу данашњег програма Португал је био бољи од Марока са 1:0 у првом мечу другог кола групе Б.

