ОК авантура води те кроз најљепше предјеле НП Сутјеска

Тјентиште ће тога од 6 до 8. јула бити средиште окупљања не само заљубљеника у добру музику, провод и дружење, већ и мјесто окупљања љубитеља природе који ће се заједно са нама упустити у ОК авантуру.

Рафтинг авантура на Тари пружиће вам несвакидашњи адреналински доживљај вожњом у чамцима кроз најдубљи европски кањон и други по величини у свијету, послије кањона ријеке Колорадо, саопштила је портпарол ОК Феста Каролина Каралић.

Поред уживања у рафтинг авантури, Нектар ОК Фест и ове године нуди вам могућност да кроз шетњу једном од најљепших стаза која води од Пријевора до Трновачког језера, које је на територији Црне Горе, упознате чари и љепоте НП Сутјеска. На путу до Пријевора застајемо и на једном од најљепших видиковаца – Драгош седло, са којег се пружа фантастичан поглед на једну од посљедњих сачуваних прашума у Европи – Перућицу, те водопад Скакавац.

Због великог интересовања фестивалске публике пријаве за обе активности биће могуће у ОК кампу током трајања фестивала,

За све оне који одлуче да нам се придруже напомињемо да мјеста у ОК кампу још увијек има, те да ће пакет ОК камп (камп + улазница) по цијени од 35 КМ бити доступан и на рецепцији кампа на Тјентишту по доласку на фестивал. Као и сваке године за купце овог пакета фестивалски камп отварамо дан раније то јест у чевртак 05. јула од 12:00. За све додатне инфо посјетите страницу фестивала: www.okfest.net/#paketi.

Једнак адреналински доживљај очекује све оне који се одлуче да испрате тродневни музички програм који ће се реализовати током три дана на исто толико фестивалских бина. Одлична забава очекује вас на:

OK SUMMER STAGE: Bjutiful selekšn by: G Edd/Fedja Knajdl/Forniva

Back to roots by: DJ Umbo/Audio InFunktion

Closing Summer stage by: Nebs Jack/Stefan Ivanković/Nikola Todorović

SENSATION OK STAGE: Laka; Zemlja Gruva; Atheist Rap; Obojeni program; Ritam nereda; Orthodox celts

Jägermeister MAIN STAGE: Stereo MC’s; Rudimental; Gibonni; Hladno pivo; Kiril Djaikovski; Jinx; Letu štuke; S.A.R.S.; Elemental.

OK AFTER PARTY: Vukašin/Irie FM; Gile/Električni orgazam; Sergej Trifunović; Remi/Elemental; Vasil Hadžimanov; Mika the Kawiar.

Осјети природу, осјети забаву, осјети авантуру, доживи НП Сутјеска и Нектар ОК Фест!!

Генерални медијски покровитељ је РТРС. Банка партнер Нектар ОК Феста је Аддико Банк, а пријатељ фестивала компанија М:тел.