ФИФА само упозорила Џаку и Шаћирија, казна 10.000 франака

ФИФА је образложила да су кажњени због неспортског понашања.

Капитен Швајцараца Стефан Лихтштајнер, који је такође рукама показивао албанског двоглавог орла, уз опомену је добио казну од 5.000 швајцарских франака.

Сва тројица ће моћи и даље да наступају за Швајцарску на Свјетском првенству у Русији.

АП подсјећа да је дисциплински панел ФИФА могао да им одреди по двије утакмице забране играња да је њихово понашање на утакмици одиграној против Србије прошлог петка, у којој је Швајцарска тријумфовала са 2:1, оцијењено као провоцирање јавности.

[AS] Shaqiri, Xhaka facing disciplinary action over goal celebration



FIFA confirmed it has opened disciplinary proceedings against Switzerland pair Granit Xhaka and Xherdan Shaqiri after their provocative goal celebration against Serbia at the World Cup pic.twitter.com/Z0vTUYIje3