Тајланд: Након девет дана потраге пронађена дјеца заробљена у пећини

Свјетска вијест број један синоћ је био проналазак 12 дјечака и њиховог фудбалског тренера који су прије 10 дана нестали у поплављеној пећинина Тајланду. "Рониоци тајландске морнарице пронашли су свих 13 несталих, и давали су знаке живота", рекао је новинарима гувернер провинције Чијанг Раи Наронгсак Осотанакорн, преноси Ројтерс.

Сада се као главни изазов поставља питање како извући групу из пећине коју многи називају лавиринтом. Откако је 13-члана група нестала у пећини Там Луанг, покренути су међународни напори потраге за њима.

Дјечаци, старости од 11 до 16 година, и њихов 25-годишњи тренер ушли су у пећину 23. јуна. Они су нестали након завршеног тренинга, а њихови бицикли, ранчеви и патике нађени су остављени испред пећине.

У понедељак су рониоци напредовали у кретању кроз кључни пролаз унутар те поплављене пећине на сјеверу Тајланда.

Тајландске специјалне јединице "Фоке" саопштиле су на свом налогу на Фејсбуку да су рониоци у недјељу увече стигли до кривине, гдје се пролаз дуг један километар дијели на два правца. Циљ ронилаца је био да стигну до пјешчане коморе на вишем терену у пећини, познате као "плажа Патаја", гдје су вјеровали да је група на безбједном, пренио је АП.

Гувернер Наронгсак је рекао да су рониоци стигли до "плаже Патаја", која је била поплављена, а потом наставили још 400 метара напријед, гдје су пронашли 13 несталих, који су били безбједни.

Он је додао да су љекарски тимови послати у пећину и да ће им требати око четири сата да процијене у каквом су здравственом стању дјечаци и тренер, прије него што се дефинише стратегија у циљу њиховог извлачења.

Наредни изазов ће, дакле, бити како извући групу из пећине, зване "лавиринт".

Спасиоци су разматрали могућност да сачекају да се ниво воде спусти како би дјечаке извукли напоље, док је међу другим опцијама могућност да се групи дају инструкције како да користе ронилачку опрему и испливају из поплављене пећине.

Љекарске екипе припремиле су и ван пећине опрему за прву помоћ.

Чланови породица дјечака, склонивши се од јаке кише, смију се, радосни што су им најмилији пронађени живи, док се спасиоци рукују и честитају један другом. Вјерује се да су јаке кише, које су поплавиле кључне пролазе, "заробиле" у пећини дјецу и тренера и онемогућиле потрагу за њима.

Поред ронилаца, спасилачки тимови радили су на испумпавању воде и преусмјеравању подземних вода.

У потрагу су се, поред тајландских специјалних јединица "Фоке", укључили британски стручњаци за роњење у пећинама и амерички тим од 30 стручњака, али је готово константна киша ометала потрагу.

“We are coming, it’s ok.”



Dramatic video shows the moment twelve boys and their soccer coach were found after being trapped in a cave in Thailand for nine days. https://t.co/ivB9YjZg5f pic.twitter.com/6IjgsQa3nd