Овако изгледа свлачионица кад оду Јапанци (ФОТО)

То је сигурно било велико разочарање за симпатичне Јапанце, а вјероватно је било и бијеса након одласка у свлачионицу. Иако се често дешава да баш соба за пресвлачење буде мета фудбалера након оваквих пораза, то са азијском селекцијом није био случај. Напротив, Јапанци су је оставили у савршеном стању - чисту и уредну!

Japanese team after the dramatic last second loss against Belgium cleaned the locker room and left a note with the inscription “спасибо» (thank you) #pureclass pic.twitter.com/z7FDoMW5xV