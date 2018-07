Стручњаци жестоко оплели по Џаки и Шаћирију

Џака је у другом полувремену више пута испадао из одбране и тако је Швеђанима отварао простор за шут. Једну од шанси које им је поклонио „викинзи“ су на крају успјели да искористе и поведу 1:0, што им је на крају и обезбиједило пролазак у четвртину финала. Емил Форсберг постигао је одлучујући гол.

Везни играч Арсенала истакнут је на стуб срама и окарактерисан као „срамота“ и „фолирант“. Њега је са лакоћом „послала по бурек“ звијезда шведског тима, прије него што је распалила по лопти за славље у Скандинавији. Како су убијеђени Швајцарци, Џака није био никаква препрека.

Након сусрета огласио се и бивши енглески репрезентативац и фудбалер Манчестер јунајтеда Фил Невил који није бирао ријечи када је говорио о швајцарском репрезентативцу.

„Треба да га буде срамота за тај гол. Пао је на под и пустио Форсберга да га лако прође. Вјероватно је сједио у свлачионици и мислио: ’Добро сам одиграо данас, имао сам неколико бочних пасова ка саиграчима‘. То гледамо из недјеље у недјељу у Арсеналу — недостатак дисциплине. Није мој тип играча. Коштао је свој тим гола. Није ништа урадио, он је фолирант“, рекао је Невил, преноси „Мирор“.

