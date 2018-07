Сутра почиње пети Нектар ОК фест

Саопштење преносимо у цијелости:

Врхунска имена регионалне и свјетске музичке сцене, пројекције свјетских филмских остварења, промоције књига и уживање у адреналинској понуди НП Сутјеска само су дио богатог ОК програма ове године.

Засигурно највећу пажњу и ове године привлачи музички програм у оквиру којег ће публику током 19 х дневно сва три дана на исто толико фестивалских бина забављати:

OK SUMMER STAGE:

Bjutiful selekšn by: G Edd/Fedja Knajdl/Forniva

Back to roots by: DJ Umbo/Audio InFunktion

Closing Summer stage by: Nebs Jack/Stefan Ivanković/Nikola Todorović

SENSATION OK STAGE:

Laka; Zemlja Gruva; Atheist Rap; Obojeni program; Ritam nereda; Orthodox celts

Jägermeister MAIN STAGE:

Stereo MC’s; Rudimental; Gibonni; Hladno pivo; Kiril Djaikovski; Jinx; Letu štuke; S.A.R.S.; Elemental

OK after party (na Sensation OK stageu u OK kampu): Vukašin Irie FM; Sergej Trifunović; Gile – Električni orgazam; Remi – Elemental; Vasil Hadžimanov; Mika the Kawiar

Врата ОК кампа отварају се већ данас од 12:00 када очекујемо прву групу ОК кампера. Напомињемо да сви они који још увијек нису осигурали свој ОК камп пакет (камп + улазница) по цијени од 35 КМ, то могу учинити на лицу мјеста, на рецепцији ОК кампа током сва три дана трајања фестивала.

#budiOK не пропусти најбољу ОК забаву овога љета, дођи на Нектар ОК Фест.

Банка партнер фестивала овогодишњег Нектар ОК Феста је Адико банка.