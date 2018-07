Акција спасавања преостала четири дјечака и тренера (ВИДЕО)

Званичници најављују да ће сва петорица бити извучена током дана.

Шеф спасилачке мисије изјавио је да је 19 чланова спасилачке екипе ушло у пећину. Он је додао да се нада да ће данашња акција спасавања протећи брже.

Млади фудбалери и њихов тренер остали су заробљени у пећини 23. јуна.

This is why the Thailand Cave Rescue is such a challenge.



***Claustrophobics

- watch at your own peril *** pic.twitter.com/VlOlucRqza