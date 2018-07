Joш три дјечака извучена из пећине на Тајланду (ФОТО/ВИДЕО)

Званичници најављују да ће још један дјечак и тренер бити извучени током дана.

Дјечаци који су извучени јуче и прекјуче осећају се добро, имају апетит, "здрави су и насмијани".

According Thai TV player eleventh to be rescued is the smallest, assumed to be 11-year-old Chanin Wiboonrungrueng. His identity has not been confirmed.#Thamluangcaverescue #thaicaverescue pic.twitter.com/SlncMkKyVW