Ђоковић бољи од Надала за финале Вимблдона!

Овај дуел одигран је из два дијела, у петак је започет меч који је прекинут у 23 часа због полицијског часа у Лондону код водства Ђоковића од 2:1. Наставак је поново донио узбудљив и веома квалитетан тенис, а након овог меча највеће ривалство у свијету тениса има скор 27 побједа Ђоковића, а 25 Надал.

Дуел је трајао пет сати и 13 минута, а Ђоковић је током цијелог меча одлично сервирао, имао је 23 аса, наспрам Надалових 9. У директним поенима били су потпуно изједначени, јер су оба тенисера остварила по 73 винера, а једини сегмент испод врхунског нивоа код Ђоковића биле су брејк лопте, које је користио тек 21 одсто (4 од 19).

Наставак меча понудио је поново добар тенис. Ђоковић је превише тога пропустио да би могао се надати тријумфу у четири сета. Двије брејк лопте у првом гему, потом три везане код водства Надала од 5:3 за повратак у меч, уз неколико почетничких грешака на мрежи били су довољни да се уђе у пети сет.

Првих шест гемова прошли су без узбуђења, а онда у седмом гему Ђоковић није искористио брејк лопту. Узвраћа Надал који у осмом гему двије брејк лопте оставља без реализације.

Ђоковић је прву меч лопту пропустио у 16. гему, када се Надал извукао одличним сервисима, али два гема касније није било спаса Шпнацу, јер Ђоковић долази до три везане брејк лопте и и користи прву за велико славље.

"Novak Djokovic is in the #Wimbledon final again"



