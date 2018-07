Трамп позвао Путина у Вашингтон ове јесени

Позив је послат како би се наставио "дијалог на радном нивоу међу члановима два савјета безбједности", навела је Сандерсова.

У Предсједничкој палати у Хелсинкију 16. јула је одржан први састанак Путина и Трампа у пуном формату. Лидери су очи у очи разговарали нешто више од два сата, након чега су им се за радним доручком придружили и чланови делегација. Разматрали су питања билатералних и међународних односа.

In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway.