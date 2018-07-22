Свечаност поводом завршетка радова побољшања енергетске ефикасности у вртићу "Бамби"

У Бањалуци данас свечана церемонија поводом завршетка радова побољшања енергетске ефикасности у вртићу "Бамби", а биће и потписан уговор о наставку активности у вези са енергетском ефикасношћу, вриједан 1,5 милиона марака.

Свечаној церемонији и потписивању уговора присуствоваће министар индустрије, енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић, директор Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Срђан Тодоровић, градоначелник Бањалуке Игор Радојичић, представници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, замјеник резидентног представника УНДП-а Сухроб Хошму-Хамедов и директорица вртића "Бамби" Јелена Куртиновић.