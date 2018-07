Пукла брана у Лаосу, стотине људи нестало (ВИДЕО)

Званичници су послали чамце ради евакуисања становништва у округу Сан Саи у покрајини Атапео на југоистоку земље, усљед повећања нивоа воде након пуцања бране.

Медији преносе да је потврђена погибија неколико особа, али нису објавили више детаља.

Групе за заштиту животне средине годинама су истицале забринутост због амбиција у вези са хидроенергијом, укључујући посљедице утицаја бране на ријеку Меконг, њен биљни и животињски свијет, као и на руралне заједнице и локалну привреду.

Many people loosing their lives, homes and rice fields. #Attapue #Flood #Laos #Damcollapsed #StaystrongAttapue pic.twitter.com/Wt8IHkO8mt