Сунчано и топло са повременим пљусковима

У Републици Српској данас ће бити сунчано и топло вријеме, током поподнева нестабилно са повременим локалним пљусковима, уз највишу дневну температуру до 32 степена Целзијусова.

Пријеподне ће бити претежно сунчано и топло, док ће на југоистоку, а затим и на западу развој облака донијети локалне пљускове са грмљавином, саопштено је из Хидрометеоролошког завода Републике Српске.

Пљускови ће бити чешћи у брдско-планинским предјелима, а увече су могући и понегдје на сјеверу.

Дуваће слаб сјеверни и сјеверозападни вјетар, а на југу умјерена бура.