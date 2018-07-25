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26/07/2018 |  07:59 | Аутор: РТРС

Сунчано и топло са повременим пљусковима

У Републици Српској данас ће бити сунчано и топло вријеме, током поподнева нестабилно са повременим локалним пљусковима, уз највишу дневну температуру до 32 степена Целзијусова.
Сунчано (Фото: Бојана Милаковић) -
Сунчано (Фото: Бојана Милаковић)

Пријеподне ће бити претежно сунчано и топло, док ће на југоистоку, а затим и на западу развој облака донијети локалне пљускове са грмљавином, саопштено је из Хидрометеоролошког завода Републике Српске.

Пљускови ће бити чешћи у брдско-планинским предјелима, а увече су могући и понегдје на сјеверу.

Дуваће слаб сјеверни и сјеверозападни вјетар, а на југу умјерена бура.