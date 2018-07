Пожар у петоспратници у Лондону, евакуисано 50 људи

У гашењу пожара на Инглвуд роуду било ангажовано око 100 ватрогасаца и 15 ватрогасних возила, саопштила је Ватрогасна служба Лондона, преноси Ројтерс.

Ватрогасци су евакуисали људе који живе на посљедњем спрату пошто су страховали да би кров могао да се уруши.

"Вјерује се да је пожар избио у стану на четвртом спрату. Ватрогасне екипе помогле су излазак две особе са првог спрата, а велики број других станара сам се евакуисао са нижих спратова", рекао је управник ватрогасне станице Клејнтон Мари.

Наводи се да су ватрогасци примили позив мало послије један сат ноћас, а пожар је стављен под контролу у пет јутрос. За сада није познат узрок пожара.

Станари сусједних зграда поставили су на друштвене мреже фотографије и видео снимке овог пожара.

Из лондонске Хитне помоћи наведено је да нико од станара запаљене зграде није превезен у болницу.

