Зуроф критиковао учешће израелских авиона у прослави "Олује"

"Веома сам узнемирен што ће ловци израелског ратног ваздухопловства летјети на догађају обиљежавања операције `Олуја` током које је Хрватска протјерала 250.000 Срба из својих домова у Хрватској. До данас ниједна страна држава у овоме није учествовала“, написао је Зуроф на Твитер налогу.

Најпознатији ловац на нацисте одиграо је кључну улогу у процесуирању оптужених нацистичких и фашистичких ратних злочинаца.

Зуроф је аутор годишњег "Извјештаја о стању" у свјетској истрази и кривичном гоњењу нацистичких ратних злочинаца који укључује листу најтраженијих нацистичких ратних злочинаца, преноси "Спутњик".

Very upset that Israeli AirForce jets will be flying in event to mark “Operation Storm” during which Croatia expelled 250,000 Serbs from their homes in Croatia. Until today no foreign country has ever participated!!