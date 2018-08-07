Зворник: Свечаности у част Свете Петке Трнове, крсне славе града

Светом литургијом у Цркви Свете Петке Трнове на Ђурђев граду у Зворнику ће данас почети обиљежавање крсне славе града - Свете Петке Трнове.

Његово преосвештенство епископ зворничко-тузлански Фотије ће, уз саслужење свештенства, служити вечерњу службу у зворничком Храму Светог Јована Крститеља, а потом ће предводити литију до платоа испред Народне библиотеке и музејске збирке.

Код споменика за 1.080 бораца који су погинули у одбрамбено-отаџбинском рату биће служен помен, након чега ће на платоу испред Народне библиотеке славски колач сломити градоначелник Зворника Зоран Стевановић, епископ Фотије, свештенство и грађани.

Потом ће бити одржана свечана академија на којој ће бесједити Тихомир Станић, а у музичком дијелу наступиће Прво зворничко пјевачко друштво "Изворник".

Крсна слава Света Петка Трнова прославља се у оквиру манифестације "Зворничко љето", које је почело у четвртак, 2. августа, а биће завршено вечерас концертом Неде Украден, који ће почети у 21.00 час на Љетној позорници поред Дрине.

Генерални покровитељи манифестације "Зворничко љето" су кабинет предсједника Републике Српске Милорада Додика и Влада Републике Српске на челу са премијером Жељком Цвијановић, те град Зворник. Манифестацију је подржао и велики број спонзора.