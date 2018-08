У петак почиње дводневни "ША фест" у Приједору

У Приједору ће сутра и суботу, 18. августа, бити одржан "ША фест" у спомен на прерано преминулог музичара и академског сликара Далибора Поповића Микшу.

На данашњој конференцији за новинаре најављено је да ће сутра у приједорској Љетњој башти наступити локални бендови, док ће у суботу, 18. августа, наступити "Артан Лили", познати џез пијаниста Васил Хаџиманов и његов бенд, београдски "Стрејт Џекин", "Дбау" из Приједора и бањалучки "Сопот".

Поповић је био пјевач и гитариста рок бенда "Тату", а један од иницијатора феста Михајло Вукић, који је такође био члан бенда, рекао је новинарима да организатори желе да Микшин дух настави да живи кроз меморијални фестивал у граду у којем је почела његова умјетничка каријера.

"Микша је био велики човјек који ће нам свима недостајати, тешко да један фестивал може да замијени постојање особе. Ја бих више волио још једну свирку `Татуа` него све ово", рекао је Вукић.

Члан београдске групе "Артан Лили" Бојан Слачала изјавио је да је и ово добар начин да се музичари и умјетници присјете прерано преминулог колеге.

"Добра журка је најбољи начин да захвалимо Микши и да се сви добро проведемо и понесемо кући тај лијеп утисак о манифестацији, за коју се надам да ће постати традиционална", рекао је Слачала.

"ША фест" одржава се у оквиру "Културног љета у Приједору", под покровитељством Града.

Шеф Одсјека за културу Зоран Станић истакао је да је Град препознао овај догађај, не само као манифестацију која има меморијални карактер, већ као културолошку, која ће допунити мозаик културних дешавања на један специфичан начин усмјерен ка посебној групи младих.

Мото фестивала је "ША маст го он" /ŠA must go on/, јер је Поповић, који је преминуо у 37. години, неке од својих слика потписивао са "ША".

Сутра ће улаз бити бесплатан, док је цијена улазница за главно вече пет КМ.

Генерални медијиски покровитељ ША феста је Радио-телевизија Републике Српске.