Трамп нашао ко ће да плати за обнову разорене Сирије

“САД прекидају ове апсурдне годишње исплате у висини од 230 милиона долара за развој Сирије. Саудијска Арабија и друге богате државе на Блиском истоку ће почети да врше уплате заједно са САД. Желим да развијам САД, нашу војску и оне државе које нам помажу“, написао је Трамп на Твитеру.

Како је раније саопштила званична представница Стејт департмента САД Хедер Наверт, то тијело ће преусмјерити 230 милиона долара који су претходно били предвиђени као улагање у стабилизацију Сирије.

Навертова је то објаснила тиме што је Стејт департмент успио да у ове сврхе скупи 300 милиона долара од партнера из коалиције. Саудијска Арабија је, између осталог, дала 100 милиона, а Уједињени Арапски Емирати 50 милиона долара.

Навертова је додала да та одлука неће утицати на пружање хуманитарне помоћи Сирији, на коју је Америка од почетка конфликта издвојила 8,1 милијарду долара.

The United States has ended the ridiculous 230 Million Dollar yearly development payment to Syria. Saudi Arabia and other rich countries in the Middle East will start making payments instead of the U.S. I want to develop the U.S., our military and countries that help us!