Ђоковић одржао лекцију америчкој публици (ВИДЕО)

Није ту било ружних повика, звиждања или сличног, али они који су у вечерњем термину дошли да гледају меч Ђоковић - Сандгрен, константно су причали, па је Ноле по завршетку наступа сљедеће поручио са Централног терена:

"Ноћни мечеви на УС Опену су најпосебнији моменти на гренд слем турнирима, без сваке сумње. Велика је то сцена", почео је Ноле да одговара на питња на терену, а онда се окренуо ка публици:

"Хвала што сте остали, хвала што сте причали током поена, између поена. Не, озбиљно сад, чуо сам баш много занимљивих разговора! Стварно... Ето, баш док сам тапкао лоптицу, један каже 'Био сам данас у набавци', други дода 'Гледао сам ЕСПН'. Стварно сам се свега наслушао. Било је баш забавно!", рекао је насмејани Ђоковић што су поједини свјетски медији, попут америчког Јахуа, и искористили за наслове попут "Новак критику публике сервирао уз осмијех".

Уз тај осмијех је претходне ријечи "зачинио" и похвалом у виду "Овакву атмосферу можете да доживите само на стадиону Артур Еш, читав турнир је занимљив, најзанимљивији на свијету".

Новака Ђоковића у трећем колу овог гренд слема, посљедњег у 2018, чека Ришар Гаске, Француз ког је добио у 12 од 13 досадашњих дуела.

“Thank you guys for talking between the points, during the points” lmaooo #USOpen pic.twitter.com/e2RMOzbsex