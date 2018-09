Сиријска ПВО одбила напад израелског ваздухопловства

"Чуло се неколико експлозија на подручју (града) Вади ел Ујун у предграђу Хаме“, наводи се у саопштењу.

„Прве вијести указују на агресију“, истиче се у саопштењу агенције.

САНА је касније прецизирала да је противваздушна одбрана Сирије одбила напад израелског ваздухопловства оборивши неколико ракета.

​Портал „Масдар“ је саопштио да нису пресретнуте све ракете. Он је навео да је Израел лансирао најмање пет ракета са циљем да гађа Хаму. Међутим, портал није прецизирао који објекти у Сирији су били циљ напада.

#Syria Update



1. Several confirmed strikes in #Masyaf #Hama, a location which has previously been frequently been targeted by #Israel, large research facility there



2. Reports of strikes in #Banyas with two rockets reportedly landing



3. #SAA air defenses were firing pic.twitter.com/7UeWk7TS3p