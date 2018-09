Русија започела ваздушне ударе на Идлиб

Четири руска борбена авиона гађала су мете повезане са побуњеницима, укључујући њихово складиште оружја и базу за лансирање дронова, а руска војска тврди да су мете напада далеко од стамбених насеља, пренијела је агенција АП.

Русија тврди да се тим оружјем гађају руске војне базе у Сирији.

Москва је, навела је америчка агенција, први пут војно интервенисала у Сирији 2015. године, када је дошло до преокрета у сиријском грађанском рату у корист снага предсједника Башара ел Асада.

У Идлибу је осморо људи погинуло у ваздушним нападима у уторак.

US demonstrates ‘subtle desire’ to rescue terrorists in Idlib, Syria – Lavrov https://t.co/IuLyhD5vnN pic.twitter.com/yVNohUZBxA